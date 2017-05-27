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Священный Синод УПЦ призвал Раду не принимать "антицерковные законы"

На прошлой неделе Рада должна была рассмотреть законопроекты, которые предполагают согласование с Киевом назначений митрополитов и епископов Украинской православной церкви Московского патриархата

Священный Синод УПЦ призвал Раду не принимать "антицерковные законы"
Киево-Печерская Лавра
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Священный Синод Украинской православной церкви (Московского патриархата) на заседании в субботу в Харькове указал, что возможное принятие парламентом двух антицерковных законопроектов, уже вызвавших общественный резонанс, может привести к религиозной вражде, и призвал народных депутатов не поддерживать эти документы.

"Постановили: констатировать, что принятие законопроектов №4128 и №4511 может привести к религиозной вражде, дискриминации, нарушению свободы совести и вероисповедания. (...) Призвать народных депутатов Украины не принимать антицерковные и антигосударственные законы", - говорится в журнале Синода, обнародованном на сайте УПЦ (МП) в субботу.

В Церкви также высказывают обеспокоенность из-за возможных негативных последствий в украинском обществе в связи с принятием указанных законопроектов.

Законопроекты №4511 (об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном агрессором) и №4128 (о возможности менять подчиненность религиозной общины какому-либо центру) стояли на прошлой неделе в повестке дня украинского парламента для рассмотрения в первом чтении. Законодательная инициатива предполагает, что такие религиозные организации смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с официальным Киевом.

Законопроект №4511 касается УПЦ (МП), некоторых протестантских церквей и других религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в РФ.

В день, когда законы должны были рассматриваться Радой, священники и верующие пришли на митинг к стенам парламента, протестуя против принятия закона об "особом статусе" их церкви. Законопроекты Радой пока не были рассмотрены.

Теги: Украина, УПЦ МП
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