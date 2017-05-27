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Британские истребители поднимались по тревоге из-за самолетов ВВС РФ

При этом официального объяснения, почему два Typhoon поднимались в небо, пока не представлено

Британские истребители поднимались по тревоге из-за самолетов ВВС РФ
Истребители Typhoon
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Два истребителя Typhoon Королевских военно-воздушных сил Великобритании поднимались в воздух по тревоге, сообщает The Independent. Британские самолеты вылетели с военно-воздушной базы в Шотландии, предположительно, из-за российских военных самолетов.

При этом официальная причина тревоги не называется.

Сообщается, что помимо двух истребителей в воздух поднимался самолета-заправщик Voyager KC 3, который базировался на аэродроме Брайз Нортон в Оксфордшире.

Российское Минобороны в субботу 27 мая сообщало, что экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Баренцева и Норвежского морей.

Теги: Великобритания, ВВС РФ
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