США направили очередной авианосец для сдерживания КНДР

В регионе будет собрано три ударных авианосных группы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - США приняли решение отправить третью авианосную группу в западную часть Тихого океана для сдерживания военных программ Северной Кореи, сообщила радиостанция "Голос Америки ".

В регионе уже находятся авианосцы "Карл Винсон" и "Рональд Рейган". К ним присоединится очередной корабль "Нимиц".

Американский флот находится близ берегов Корейского полуострова, чтобы сдержать развитие ракетной и ядерной программ КНДР. За последние полтора года Северная Корея стала гораздо чаще проводить испытания баллистических ракет и ядерного оружия.

На саммите G7 в пятницу президент США Дональд Трамп пообещал, что корейская проблема будет решена "на каком-то этапе". До этого США изучали вопросы лишения КНДР всякой экономической поддержки, требовали Китай оказать давление на соседа и разместить на южнокорейской территории систему противоракетной обороны THAAD.