Ким Чен Ын проверил противовоздушные системы КНДР

Ким Чен Ын (в центре) в окружении военных

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях нового типа противовоздушных вооружений и приказал запустить их серийное производство, сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи.

По информации агентства, пуск ракет был успешным. Однако не уточняется дата и место испытаний. Ким сказал своим военным, что точность противовоздушных систем, их способность обнаруживать и поражать цели увеличилась по сравнению с прошлым годом.

Южнокорейское агентство "Ёнхап" на основе работы ЦТАК предположило, что испытания прошли в субботу.

За последний год в Северной Корее стали гораздо чаще проводить испытания оружия. В рамках ядерной программы периодически испытывают баллистические ракеты и ядерные заряды.