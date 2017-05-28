Ким Чен Ын проверил противовоздушные системы КНДР

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях нового типа противовоздушных вооружений и приказал запустить их серийное производство, сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи.
По информации агентства, пуск ракет был успешным. Однако не уточняется дата и место испытаний. Ким сказал своим военным, что точность противовоздушных систем, их способность обнаруживать и поражать цели увеличилась по сравнению с прошлым годом.
Южнокорейское агентство "Ёнхап" на основе работы ЦТАК предположило, что испытания прошли в субботу.
За последний год в Северной Корее стали гораздо чаще проводить испытания оружия. В рамках ядерной программы периодически испытывают баллистические ракеты и ядерные заряды.