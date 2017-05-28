Пекин осудил итоговое коммюнике G7 из-за комментариев по Южно-Китайскому морю

В китайском минобороны заявили, что ВВС страны действовали безопасно при перехвате американского самолета-разведчика

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Пекин выразил свое недовольство в связи с принятым по итогам саммита "большой семерки" коммюнике, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на заявление представителя китайского МИД Лю Канга.

Как отмечается в материале, возмущение Китая вызвали пункты в документе, касающиеся ситуации в Южно-китайском и Восточно-китайском морях.

В итоговом коммюнике говорится, что члены G7 намерены и впредь придерживаться установленных законом положений относительно Южно-китайского и Восточно-китайского морей.

МИД Китая в ответ заявил, что позиция Пекина по данному вопросу не изменилась и страна намерена и впредь решать споры у установленном порядке и обеспечивать стабильность и безопасность в регионе с помощью прямых переговоров с заинтересованными сторонами.

Китайское внешнеполитическое ведомство призвало страны "большой семерки" выполнять обещание не вставать на сторону того или иного участника спора, прекратить выступать с безответственными заявлениями и с уважением относиться к шагам, которые предпринимаются вовлеченными странами.

Кроме того, как сообщает Sydney Morning Herald, представитель китайского минобороны категорически отверг заявления американских СМИ о том, что два военных самолета ВВС Китая якобы действовали небезопасно, когда поднимались на перехват самолета-разведчика. В военном ведомстве Китая сообщили, что самолеты страны провели проверку американского самолета, который вошел в воздушное пространство Гонконга.