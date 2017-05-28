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Ответственная за нападение на консульство США в Бенгази группировка распалась

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Исламистская группировка "Ансар аш-Шариа", которую США обвиняют в атака на свою дипмиссию в ливийском Бенгази, объявила о своем распаде.

Как сообщает "Би-би-си", связанная с "Аль-Каидой" организация понесла большие потери в войне против возглавляемой Халифой Хафтаром Ливийской национальной армией, кроме того, практически все ее руководство было ликвидировано.

Предположительно, большинство членов "Ансар аш-Шариа" присоединились к "Исламскому государству".

В результате атаки боевиков на консульство США в Бенгази в 2012 году были убиты четверо американцев. Госсекретарем США в тот момент была Хиллари Клинтон. Впоследствии родственники убитых граждан США подали против нее иск, в котором говорилось, что использование Клинтон личного почтового сервера для рабочей переписки повлияло на инцидент в Бенгази. Суд отказался рассматривать иск.

В настоящее время в Ливии фактически существуют два парламента и три правительства. Основное противостояние идет между Ливийской национальной армией и поддерживаемым ООН Правительством национального согласия.

Группировки "Аль-Каида" и "Исламское государство" запрещены в РФ.

Теги: Ливия, Аль-Каида, ИГ
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