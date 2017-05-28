Ростуризм призвал россиян соблюдать меры предосторожности на Шри-Ланке

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Ростуризме не располагают данными о россиянах среди пострадавших от ливневых дождей на Шри-Ланке, говорится в сообщении ведомства в воскресенье.

"Ситуационно-кризисный центр МИД России не располагает информацией о наличии российских граждан среди погибших и пострадавших. Ростуризм находится на постоянной связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за ситуацией", - отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что на Шри-Ланке в результате ливневых дождей произошли наводнение и оползни, которые привели к гибели людей из числа местного населения.

"Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов, находящихся на территории Шри-Ланки, соблюдать меры предосторожности, учитывать метеорологическую обстановку в стране и выполнять рекомендации местных властей", - отметили в Ростуризме.

Ранее сообщалось, что глава МЧС РФ Владимир Пучков предложил помощь Шри-Ланке. Свои соболезнования президенту республики выразил российский лидер Владимир Путин.

По данным Центра по ликвидации последствий бедствий, около 3 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за природной катастрофы, вызванной проливными дождями.