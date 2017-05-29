Трампа проинформировали о предполагаемом ракетном пуске КНДР

Религиозность Салмана Абеди стала проявляться около двух лет назад Подробнее

Друг смертника из Манчестера увидел причины его радикализации в Англии

В китайском минобороны заявили, что ВВС страны действовали безопасно при перехвате американского самолета-разведчика Подробнее

Как отмечают британские СМИ, канцлер Германии была разочарована позицией Вашингтона по Парижскому соглашению по климату и призвала европейцев самим решать свою судьбу Подробнее

Меркель усомнилась в возможности полагаться на США и Трампа

28 мая 04:06

Washington Post узнала о новом отношении Трампа к своей администрации

Предположительно, президент США всерьез будет противостоять расследованию его связей с Россией Подробнее

28 мая 01:39

США направили очередной авианосец для сдерживания КНДР

В регионе будет собрано три ударных авианосных группы Подробнее

27 мая 20:25

Британские истребители поднимались по тревоге из-за самолетов ВКС РФ

При этом официального объяснения, почему два Typhoon поднимались в небо, пока не представлено Подробнее

27 мая 18:38

Священный Синод УПЦ призвал Раду не принимать "антицерковные законы"