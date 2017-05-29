Трампа проинформировали о предполагаемом ракетном пуске КНДР

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп проинформирован о предполагаемом новом ракетном пуске со стороны КНДР, заявили в Белом доме.
"Правительство США в курсе. Президент проинформирован", - сказал журналистам в воскресенье представитель Совета по национальной безопасности.
Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что, по предположению военных Южной Кореи, КНДР осуществила очередной ракетный пуск. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился о созыве совета национальной безопасности страны.