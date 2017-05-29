Южная Корея заявила об очередном пуске ракеты КНДР

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Северная Корея, по предположению военных Южной Кореи, осуществила очередной ракетный пуск, передает южнокорейское агентство "Ренхап".

По его сведениям, испытание было проведено рано утром в понедельник на восточном побережье КНДР. Сообщается, что речь идет о баллистической ракете, ее дальность не уточняется.

Согласно сообщению, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился о созыве совета национальной безопасности страны в связи с предполагаемым очередным ракетным пуском КНДР.

Если сообщения южнокорейских военных подтвердятся, этот пуск станет девятым с начала 2017 года, отмечает агентство.