Авианосец "Карл Винсон" вернется из Южной Кореи в США

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Атомный авианосец США "Карл Винсон", возглавлявший американскую ударную группу в районе Корейского полуострова, на этой неделе, по сообщению Вloomberg, вернется в США.

Корабль вернется в Сан-Диего в Калифорнии, по пути сделав остановку на Гавайских островах. С его уходом у берегов КНДР останется авианосец Ronald Reagan, кроме того, как сообщалось, США планируют прислать также авианосец Nimitz, который называют одним из самых больших кораблей в мире.

США перенаправили ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон" от Сингапура к корейским берегам. В состав группы также входят ракетный крейсер "Лейк Чемплейн" и два эсминца - "Майкл Мерфи" и "Уэйн Мейер". Кроме того, авианосную группу обычно сопровождают атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк". Целью этого маневра была демонстрация силы КНДР в связи с участившимися испытаниями баллистических ракет.