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Пятничная молитва мусульман на Храмовой горе в Иерусалиме прошла мирно

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Пятничная молитва мусульман на территории Храмовой горы прошла мирно после двух недель беспорядков, сообщает в пятницу агентство Associated Press. Накануне муфтий Иерусалима Мухаммед Хусейн заявил, что мусульмане могут вернуться на территорию Храмовой горы, оставленную ими две недели назад в знак протеста против планов Израиля ввести досмотр на входах.

Ранее в июле власти Израиля усилили меры безопасности на входах в комплекс, установили металлодетекторы и камеры видеонаблюдения. Эти меры были приняты после нападения представителей мусульманской общины на полицейских-израильтян, охранявших Храмовую гору. Два стража порядка скончались в результате этой атаки.

Однако усиление мер безопасности спровоцировало акции протеста, перераставшие несколько раз в беспорядки и столкновения с полицией в Иерусалиме, поскольку представители арабо-мусульманской общины сочли, что таким образом израильские власти пытаются ограничить им доступ на Храмовую гору и нарушают право на свободу вероисповедания.

Многие мусульмане Иерусалима не только выходили на акции протеста, но и устраивали богослужения прямо на улицах города, бойкотируя таким образом решения израильских властей.

Несмотря на то, что власти Израиля жестко настаивали на необходимости установить металлодетекторы, поскольку из-за отсутствия этой меры преступникам 14 июля удалось пронести на территорию комплекса огнестрельное оружие, ранее на этой неделе рамки убрали со входов, оставив лишь камеры наблюдения.

Теги: Иерусалим, Израиль, Палестина
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