Саакашвили собрался обжаловать в суде лишение его гражданства Украины

Он не исключил и обращение в Европейский суд по правам человека

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что намерен обратиться в административный суд в связи с лишением его гражданства Украины.

"Мы будем идти в административный суд. Если в административном суде не получится, тогда пойдем в Страсбург", - сказал он в интервью интернет-изданию "Украинская правда", которое было опубликовано в субботу, отвечая на вопрос, в каком суде он будет оспаривать решение о лишении его украинского гражданства.

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины Саакашвили, сообщила Государственная миграционная служба Украины.

В администрации президента Украины пояснили, что прекращение гражданства Украины Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией при оформлении украинского гражданства.