На Украине заявили об испытаниях боеприпасов объемного взрыва

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - "Укроборонпром" провел успешные испытания созданных на мощностях госконцерна боеприпасов объемного взрыва (БОВ), сообщила пресс-служба госконцерна.

Как отмечается в сообщении, созданные с использованием передовых технологий реактивный пехотный огнемет РПО-16 с гранатой калибра 93 мм разработки НИИ "Химических продуктов", а также гранаты РГО-27С/С2 разработки ГП "МФ "Артем" подтвердили свою высокую эффективность в ходе испытаний, прошедших на днях на Гончаривском полигоне с участием высшего военно-политического руководства страны.

Как уточняют в госконцерне, по своему фугасному действию граната РПО-16 эквивалентна артснаряду большого калибра и способна уничтожать противника даже за мощными укрытиями. Гранаты РГО-27С/С2 массой не более 600 г, создают за две секунды огненное облако объемом не менее 13 куб. м с внутренней температурой 2500 градусов, что позволяет уничтожать не только живую силу противника, но и выводить из строя легкобронированную технику.

Как отметил замдиректора "Укроборонпрома" Владимир Коробов, это первые разработки оружия такого типа на Украине. "В мире очень немногие страны располагают технологиями создания термобарических боеприпасов", - добавил он.

Возможные сроки появления боеприпасов нового типа на вооружении ВСУ в сообщении госконцерна не уточняются.

По данным из открытых источников, БОВ больших калибров по мощности сравнимы со сверхмалыми тактическими ядерными боеприпасами, однако у них отсутствует радиационный эффект поражения. На сегодняшний день наиболее мощной бомбой с твердой обычной взрывчаткой в мире является стоящая на вооружении ВВС США GBU-43/Massive Ordance Air Blast мощностью взрыва до 11 тонн тротила. Об испытании экспериментального объемного боеприпаса с мощностью до 44 тонн тротила в 2007 году заявила РФ, но на данный момент его существование подтверждается единственным видеороликом.