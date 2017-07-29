Четыре россиянина попали в больницу в Турции после пожара в отеле

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В турецком Кемере произошел пожар в отеле, в результате которого пострадали по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает сегодня местный телеканал A Haber.

Среди пострадавших - семеро россиян и 10 граждан Турции. Все они отправлены в больницы с отравлением дымом. По словам врачей, их жизням ничего не угрожает.

По предварительной версии, пожар начался в подвале отеля. В здании сработала пожарная сигнализация и большинство туристов успели вовремя вывести на улицу. Эвакуированы были около 400 человек.

В Ростуризме заявили, что следят за развитием ситуации вокруг пожара в гостинице Кемера. Жалоб и обращений в Ростуризм на настоящее время не поступало.

В ведомстве сообщили, что российские туристы находятся под опекой своих туроператоров, которые, в свою очередь, должны выполнить все обязательства перед ними.