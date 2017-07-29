Четыре россиянина попали в больницу в Турции после пожара в отеле

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В турецком Кемере произошел пожар в отеле, в результате которого пострадали по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает сегодня местный телеканал A Haber.
Среди пострадавших - семеро россиян и 10 граждан Турции. Все они отправлены в больницы с отравлением дымом. По словам врачей, их жизням ничего не угрожает.
По предварительной версии, пожар начался в подвале отеля. В здании сработала пожарная сигнализация и большинство туристов успели вовремя вывести на улицу. Эвакуированы были около 400 человек.
Antalya'da otel yangını: 14 kişi... https://t.co/bNVQB9qsBz pic.twitter.com/M1k7L4yV3J— A Haber (@tvahaber) 29 июля 2017 г.
В Ростуризме заявили, что следят за развитием ситуации вокруг пожара в гостинице Кемера. Жалоб и обращений в Ростуризм на настоящее время не поступало.
В ведомстве сообщили, что российские туристы находятся под опекой своих туроператоров, которые, в свою очередь, должны выполнить все обязательства перед ними.