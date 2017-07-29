Ростуризм не получал жалоб от россиян в связи с пожаром в Кемере

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Ростуризме следят за развитием ситуации вокруг пожара в гостинице турецкого курортного города Кемер, при котором пострадали минимум четверо граждан РФ.

"Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации. Жалоб и обращений в Ростуризм на настоящее время не поступало", - сообщает пресс-служба ведомства.

В Ростуризме сообщили, что российские туристы находятся под опекой своих туроператоров, которые, в свою очередь, должны выполнить все обязательства перед ними.

Ранее стало известно, по меньшей мере, четверо россиян и 10 турецких граждан пострадали в результате пожара в турецком отеле города Кемер, не менее 400 туристов были эвакуированы из отеля.