В Венесуэле изберут Национальное учредительное собрание для смены конституции

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Выборы в Национальное учредительное собрание проходят в воскресенье в Венесуэле.

По словам председателя Национального избирательного совета Тибисай Лусены, граждане страны, имеющие право голоса, должны будут избрать 545 членов собрания, которые займутся разработкой изменений в конституцию страны.

По всей стране откроются почти 13,9 избирательных участков.

Лусена отметила, что Национальный избирательный совет делает все возможное, чтобы выборы прошли без каких-либо срывов. С 21 июля - за 10 дней до выборов, а не за три как прежде - в стране усилены меры безопасности, на улицах размещены военнослужащие. С пятницы в стране запрещены какие-либо уличные манифестации и шествия. Нарушивших это предписание могут ждать от пяти до десяти лет тюремного заключения.

Выборам предшествовали четыре месяца волнений и беспорядков, сопровождавших выступления оппозиции, которая призывает бойкотировать голосование. За это время погибли более ста человек.

Кроме того, протестующие в Венесуэле требуют проведения досрочных выборов нового президента, полного восстановления прав парламента и начала процесса восстановления экономики страны. Также президента страны Николаса Мадуро обвиняют в игнорировании законов, в заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы, а также в экономических проблемах страны.