СМИ узнали о возможных новых санкциях стран "арабской четверки" против Катара

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта могут в воскресенье обсудить введение новых санкций в отношении Катара, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на саудовское издание Al-Hayat.

Как отмечается в сообщении, главы МИД стран "арабской четверки" встретятся в воскресенье в Манаме. По данным издания, они обсудят введение новых санкций против Катара, которые "постепенно окажут влияние на экономику Дохи".

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. При этом эти страны обвинили катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.