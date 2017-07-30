Один человек погиб в результате стрельбы в ночном клубе Германии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, трое получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в германском городе Констанце, сообщили в воскресенье западные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Тем временем, по данным некоторых изданий, речь идет о двух погибших и двух или трех раненых. При этом одним из погибших может быть стрелявший.

Некоторые европейские СМИ отмечают, что нападавший был задержан полицейскими спустя некоторое время после того, как открыл стрельбу, однако скончался от полученных ранений. По их данным, речь идет о 34-летнем мужчине. Его мотивы неизвестны.