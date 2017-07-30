США испытали систему противоракетной обороны THAAD на Аляске

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон провел испытание системы противоракетной обороны THAAD на Аляске, сообщил в всоскресенье телеканал NBC со ссылкой на военных чиновников.

В агентстве по противоракетной обороне (MDA) испытание назвали "успешным".

Отмечается, что пуск баллистической ракеты произвел один из самолетов ВВС США, она была перехвачена системой ПРО.

Это испытание поможет США "оставаться на шаг впереди растущей угрозы", отметил глава MDA Сэм Гривс.

"Агентство по противоракетной обороне и военнослужащие 11-й зенитной артиллерийской бригады из Форт-Блисса (Техас) провели успешное противоракетное испытание, используя систему THAAD", - говорится в заявлении MDA.