В мире

СМИ узнали о попытках конгресса США нарушить договор по РСД

Конгресс предлагает военным приступить к производству ракет, запрещенных договором в 1987 году

СМИ узнали о попытках конгресса США нарушить договор по РСД
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Конгресс США пытается заставить правительство нарушить условия подписанного с Россией договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСД) от 1987 года и начать производство ракет, запрещенных этим документом, сообщила газета Politico.

"Законопроекты по военному бюджету, находящиеся и в сенате, и в палате представителей, предлагают военным приступить к производству ракет средней дальности, запрещенных договором от 1987 года", - пишет издание.

По мнению сторонников такого шага, Россия нарушает договор. Однако противники таких действий США считают, что "это может увеличить шансы ядерной конфронтации в условиях, когда отношения между двумя странами опустились ниже уровня времен холодной войны", отмечается в статье.

В то же время административно-бюджетное управление американской администрации в недавнем заявлении отметило, что в настоящее время "разрабатываются комплексные стратегические меры дипломатического, военного и экономического характера по максимальному усилению давления на Россию", и "привязка администрации к определенному типу ракет бесполезна, поскольку лимитирует возможности потенциального военного ответа".

Издание считает, что законодатели "пытаются сформировать новые трения" с президентом, который уже обвинил конгресс в "неконституционных действиях", заложенных в подписанном им законе с новыми санкциями против России. В документе заложено положение, запрещающее президенту отменять санкции против других государств без согласования с конгрессом.

Теги: США, Россия
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