Сотрудничавший с Russia Today журналист погиб в Сирии под обстрелом ИГ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Russia Today сообщил о гибели своего стрингера в сирийской провинции Хомс.

"Журналист Халед аль Хатыб, сотрудничавший с RT Arabic, погиб при обстреле "Исламского государства" (организации, запрещенной в России) в сирийской провинции Хомс", - говорится в сообщении телеканала в воскресенье.

Там уточняется, что журналист погиб во время освещения операции против боевиков ИГ в районе Аль-Багелии. "Аль Хатыбу было 25 лет, он учился в университете Дамаска", - сообщает телеканал.

"Гибель стрингера RT в Сирии - это очень горестное событие для всех нас. Первый раз в истории RT погиб человек, который работал для нашего канала в горячих точках, - приводятся слова главного редактора RT Маргариты Симоньян. - Мужества родным, друзьям и коллегам Халида, всем, кто его знал и любил. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь его семье в этой ситуации".