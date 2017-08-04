Военная полиция России 4 августа развернет на территории Сирии в зоне "Хомс" два КПП и три поста

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российская военная полиция в пятницу развернёт в зоне деэскалации близ сирийского города Хомс контрольно-пропускные пункты (КПП) и наблюдательные посты, информирует министерство обороны РФ.

"Начиная с 4 августа вдоль участка в линии соприкосновения сторон зоны деэскалации "Хомс" российской военной полицией будут развернуты два КПП в районах Нарб-Нафса и Дуайр, а также три наблюдательных поста в районах Хмира, Кубейбат и Телль-Амери", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков журналистам накануне.

Эта работа будет вестись в рамках реализации договорённостей, достигнутых в ходе очередных переговоров представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции, которые прошли в Каире (Египет) 31 июля. По результатам встречи достигнуты договоренности о порядке функционирования третьей зоны деэскалации - севернее города Хомс. В неё вошли 84 населенных пункта с населением более 147 тыс. человек.

В связи с этим, сказал И.Конашенков, на бойцов российской военной полиции из состава Сил контроля деэскалации "возложены задачи по разъединению противоборствующих сторон, мониторингу выполнения режима прекращения боевых действий, а также обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарных грузов и вывозу больных и раненых".

"Все больные и раненые будут иметь возможность пройти лечение в российском военном госпитале или сирийских медучреждениях", - сказал И.Конашенков.

"Со своей стороны оппозиция разблокирует проходящий через зону деэскалации участок автодороги Хомс - Хама", - сказал И.Конашенков.

Он также отметил, что "решение повседневных вопросов мирной жизни в зоне деэскалации будет осуществляться местными советами, сформированными жителями этих районов".

"В сферу их ответственности будет входить возобновление деятельности органов власти, образовательных и социальных учреждений, а также другие аспекты восстановления мирной жизни", - сказал генерал.

"Также для обеспечения эффективного функционирования зоны деэскалации "Хомс" будет сформирован "Комитет национальной справедливости", в который войдут представители оппозиции и всех основных этнических, политических и конфессиональных групп, проживающих в данном районе", - сообщил И.Конашенков.

Он напомнил, что в ходе состоявшегося в начале июля 2017 года пятого раунда переговоров в Астане (Казахстан) был согласован вопрос о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. Две из них - на юго-западе Сирийской Арабской Республики и в пригороде Дамаска "Восточная Гута" - уже успешно действуют. "31 июля в Каире были проведены очередные переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции. По результатам встречи достигнуты договоренности о порядке функционирования третьей зоны деэскалации, севернее города Хомс", - сказал И.Конашенков.

Согласно договоренностям было решено, что с четверга, 3 августа (с 12 часов местного времени) "отряды умеренной оппозиции и подразделения правительственных войск полностью прекращают огонь из всех видов оружия", сказал И.Конашенков.

При этом генерал подчеркнул, что, "как и в уже действующих двух зонах деэскалации, режим прекращения боевых действий в зоне "Хомс" не распространяется на формирования террористов ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры" (запрещены в РФ)"

"Более того, - сказал И.Конашенков, - в соответствии с достигнутыми договоренностями умеренная оппозиция взяла обязательство по выдворению из подконтрольных ей районов провинции Хомс всех отрядов, примкнувших к ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусре".

По словам генерала, РФ "будет и дальше прилагать все усилия для скорейшего возвращения мира на сирийскую землю".