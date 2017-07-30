Российские военные в Сирии получили новую форму для жаркого климата

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Военнослужащие в Сирии обеспечены всем необходимым, в том числе новой формой одежды для жаркого климата, заявил заместитель министра обороны РФ генерал армия Дмитрий Булгаков.

"Все военнослужащие помимо всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО), дополнительно обеспечены новой формой одежды для жаркого климата и спортивной формой, а также специальной одеждой для поваров, ремонтников, медицинских работников, пожарных", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Булгаков сообщил, что своевременный подвоз необходимых материальных средств обеспечивает успешное проведение операции.

По его данным, на базе в Хмеймиме создана вся инфраструктура для проживания военнослужащих, их отдыха, также созданы условия для обслуживания авиационной техники. "С момента начала проведения операции нашими специалистами войсковых ремонтных органов и выездными бригадами предприятий оборонно-промышленного комплекса выполнено свыше 3000 текущих ремонтов, 25 тысяч технических обслуживаний", - заявил генерал.

По его словам, российские специалисты также помогают в проведении среднего и капитального ремонта техники Сирийской Арабской Республики, ранее переданной и содержащейся после боевых действий на ремонтных заводах Сирии.