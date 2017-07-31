В Германии сочли санкции CША против РФ наказанием для немецких компаний

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Нарушением норм международного права назвала одобренные Конгрессом США санкции против России министр экономики Германии Бригитте Циприс.

"Мы считаем их просто и определенно противоречащими международному праву", - заявила Циприс в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое публикуется в понедельник.

"Американцы не могут наказывать немецкие компании за их бизнес-активность в другой стране", - подчеркнула немецкий министр, добавив, что Берлин стремится добиться того, чтобы США не отдалились от "линии совместных санкций".

Планы Евросоюза по введению ответных мер в адрес Вашингтона Б.Циприс считает правильными, но надеется, что они не приведут к торговой войне, передает Deutsche Welle.

Она напоминает, что ранее министр уже высказывалась критически об американских санкциях, в частности назвала их "еще одной проблемной точкой в и без того непростых отношениях" между США и Германией.

Ранее в Еврокомиссии также высказывали свое недовольство в связи с проектом санкций, который ставит под угрозу европейские интересы, в том числе энергетическую безопасность.