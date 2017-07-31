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Высокий суд Лондона отказался возбуждать уголовное дело против Тони Блэра

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Высокий суд Лондона отклонил требование завести уголовное дело против бывшего премьер-министра Тони Блэра в связи с началом войны в Ираке. Об этом сообщает в понедельник издание The International Businesss Times.

Обвинение в агрессии против Ирака во время нахождения Блэра у власти выдвинул бывший начальник штаба иракской армии генерал Абдул-Вахид Шаннан ар-Рибат.

Истец собирался предъявить те же обвинения против бывшего министра иностранных дел Джека Стро и бывшего генерального прокурора лорда Голдсмита.

В настоящее время Блэр имеет иммунитет от уголовного преследования относительно войны 2003 года в Ираке после того, как суд в 2016 году постановил, что если обвинению будет дан ход, то придется раскрыть секретные сведения, которые сейчас охраняются законом о государственной тайне.

Весной 2003 года на территорию Ирака с целью свержения режима Саддама Хусейна вошли войска США и их союзников, в том числе Великобритании. Правительство Блэра приняло решение об отправке в Ирак британского военного контингента после того, как бывший премьер заявил, что у Хусейна имеется оружие массового поражения. Однако его до сих пор так и не нашли.

Президент Ирака Хусейн был свергнут в 2003 году, осужден, приговорен к смертной казни и в 2006 году казнен. В сентябре 2010 года США объявили об окончании боевой операции в Ираке.

Блэр занимал пост премьер-министра с 1997 по 2007 годы. Позднее он работал в сфере политического и финансового консалтинга.

В 2016 году в Лондоне был опубликован доклад независимой комиссии под руководством Джона Чилкота, работавшей над ним семь лет. Комиссия пришла к выводу, что правительство Блэра совершило ошибку, дав разрешение на ввод войск в Ирак. По данным комиссии, решение об участии Британии в войне было поспешным и основанным на неверных данных.

Чилкот назвал неудовлетворительными разведданные о наличии у режима Хусейна мощностей для производства оружия массового поражения. Авторы доклада сочли недостаточными международно-правовые обоснования для вторжения. Сами британские войска не были готовы к военной операции, а вопросам послевоенного обустройства Ирака не уделялось должного внимания, отметили в комиссии.

Блэр после публикации доклада заявил, что принимает полную ответственность за любые ошибки, без каких-либо исключений или оправданий. "Решиться на войну в Ираке и свергнуть Саддама Хусейна в коалиции из более чем 40 стран, возглавляемых США, было самым сложным, самым важным, самым мучительным решением, которое я принял за десять лет в качестве премьер-министра Великобритании", - сказал Блэр.

Тем не менее бывший премьер добавил, что принимал это решение из лучших намерений и, будучи уверенным, что оно служит интересам Великобритании, и продолжает считать его правильным.

Теги: Великобритания, Лондон, Тони Блэр
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