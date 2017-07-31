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Свободное передвижение граждан между Великобританией и ЕС прекратится в 2019 году

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Свободное передвижение между странами британских подданных и граждан Европейского союза будет прекращено весной 2019 года, сообщили в понедельник британские СМИ со ссылкой на заявление представителя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"Свободное передвижение прекратится в марте 2019 года. Мы опубликовали предложения, касающиеся прав подданных", - говорится в заявлении.

Представитель главы британского государства заявил журналистам, что "другие элементы иммиграционной системы в пост-Brexit пространстве будут оглашены своевременно".

"Было бы неправильно спекулировать на тему того, как это может выглядеть, или предполагать, что свободное перемещение (между Британией и ЕС - ИФ) продолжится в той же манере, в какой оно существует сейчас", - добавил он.

Теги: Великобритания, ЕС
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