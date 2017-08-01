Источник сообщил об ориентировочных датах шестой встречи по Сирии в Астане

Встреча может состояться раньше намеченного срока

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Шестой раунд переговоров по Сирии в Астане может состояться 14-15 августа, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник в дипломатических кругах.

"Очередные переговоры в Астане могут состояться раньше намеченного на конец августа срока. Ориентировочно, дата назначена на 14-15 августа", - сказал собеседник агентства.

Между тем в МИД Казахстана пока не владеют информацией о дате проведения следующего раунда в Астане.

"У меня нет такой информации, я не располагаю такими данными", - сказал руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков журналистам во вторник в Астане.

Предыдущие пять раундов переговоров по Сирии состоялись на астанинской площадке 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта, 3-4 мая, 4-5 июля текущего года.