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Египет депортировал шестерых казахстанских студентов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Служба национальной безопасности Египта приняла решение депортировать шестерых ранее задержанных казахстанских студентов на родину, сообщил в среду руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Только что в сопровождении казахстанских дипломатов шестерых молодых граждан нашей страны доставили в аэропорт Каира для возвращения в Казахстан", - написал Жайнаков в своем фейсбуке.

По его словам, 1 августа вечером представители Службы национальной безопасности Египта связались с посольством Казахстана и сообщили о депортации казахстанцев.

"Сразу после этого консул Казахстана направился в аэропорт для организации необходимых процедур и встретился с казахстанскими гражданами. Их самочувствие нормальное. В ближайшее время они прибудут в Казахстан", - отметил он. При этом Жайнаков подчеркнул, что "причины задержания шестерых казахстанцев в Египте пока не разглашаются". "По заверениям египетских властей, все обстоятельства задержания наших граждан будут представлены правоохранительными органами арабской страны дополнительно", - отметил Жайнаков.

Как сообщалось, с 20 июля шестеро казахстанских студентов - слушателей языковых курсов в Каире перестали выходить на связь. Двое из них прибыли в Каир 11 июля, а четверо других находились там с начала года. Все шестеро проживали в Каире в одной квартире. Позже стало известно, что все они были задержаны сотрудниками национальной безопасности Египта и находятся на территории этой страны.

В минувший вторник МИД Казахстана направил ноту протеста внешнеполитическому ведомству Египта в связи с ситуацией по задержанию студентов.

Теги: Казахстан, Египет
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