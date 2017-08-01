Испанские F-18 случайно вошли в чужое воздушное пространство при перехвате самолетов РФ

В НАТО сообщили, что самолеты ВВС Испании по ошибке вошли в воздушное пространство Финляндии, когда передавали сопровождаемые ими два российских МиГ-31 и один Ан-26

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - НАТО Два испанских самолета F-18 из миссии НАТО по балтийскому воздушному патрулированию, взлетев во вторник утром с эстонской авиабазы Эмари для перехвата неопознанных военных самолетов, непреднамеренно вошли в воздушное пространство Финляндии, заявил "Интерфаксу" исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт.

Самолеты, на перехват которых поднимались испанские F-18, летели вблизи воздушного пространства Эстонии. "Финские самолеты также пытались перехватить самолеты, идентифицированные как два российских МиГ-31 и один Ан-26. Передавая перехват финским самолетам, испанские самолеты случайно вошли в воздушное пространство Финляндии", - сообщил Уайт.

По его словам, "воздушное командование НАТО объяснило этот инцидент Центру воздушных операций Финляндии, чтобы улучшить координацию в будущем".

Ранее CNN со ссылкой на слова Уайта сообщало, что истребители НАТО поднялись в воздух во вторник для сопровождения трех российских военных самолетов близ Эстонии. Были задействованы два испанских самолета F-18, вылетевшие на перехват с авиабазы Амари в Эстонии. Кроме того, в воздух были подняты истребители не являющейся членом НАТО Финляндии.

По данным CNN, близ воздушного пространства Эстонии были замечены два истребителя-перехватчика ВКС РФ МиГ-31 и военно-транспортный самолет Ан-26.

Американский телеканал подчеркивает, что этот полет российской авиации состоялся менее чем через сутки после визита в Эстонию вице-президента США Майка Пенса.