Подросток в США выпрыгнул на крыло самолета сразу после посадки

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Подросток 17 лет был задержан полицией в аэропорту Сан-Франциско после того, как он вскоре после посадки авиалайнера открыл в самолете дверь, выбрался на крыло и спрыгнул на летное поле, сообщило агентство Associated Press.

После благополучного "приземления" молодой человек был остановлен рабочими аэропорта, которые находились неподалеку и стали свидетелями инцидента. Затем нарушитель порядка был передан полицейским.

Самолет авиакомпании Copa Airlines совершал рейс 208 из Панамы. По свидетельству пассажиров, молодой человек во время полета вел себя "эмоционально". В результате инцидента никто не пострадал, работа аэропорта не прерывалась.