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Источник узнал о планах Молдавии объявить Рогозина "нежелательной персоной"

Есть обновление от 15:03

По информации собеседника "Интерфакса", молдавское правительство намерено запретить российскому вице-премьеру въезд в страну

Источник узнал о планах Молдавии объявить Рогозина "нежелательной персоной"
Дмитрий Рогозин
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Молдавия объявит вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина "нежелательной персоной" на своей территории, запретив ему въезд в страну и транзит по территории республики, сообщил в среду "Интерфаксу" заслуживающий доверия источник в молдавском правительстве.

По словам источника, министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии в среду вызвало посла России в Кишиневе Фарита Мухаметшина. "Российскому дипломату было указано на интервью Дмитрия Рогозина на запрещенном в Молдавии телеканале "Россия-24", в котором он допустил недоброжелательные и оскорбительные высказывания в адрес граждан Молдавии, ее руководства, затрагивающие имидж молдавского государства как внутри страны, так и за ее пределами", - сказал собеседник агентства.

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"С учетом всего этого послу было указано на то, что молдавские власти объявят Дмитрия Рогозина нежелательной персоной на территории республики, запретив ему въезд в Молдавию, а также транзит через ее территорию", - добавил источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Вице-премьер РФ Рогозин является спецпредставителем президента России по Приднестровью, а также председателем межправительственной молдавско-российской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с российской стороны.

28 июля визит Рогозина в Кишинев был сорван из-за отказа Румынии пустить самолет с российской делегацией на борту в свое воздушное пространство. Вице-премьер сообщил журналистам, что самолет также отказались принять на посадку в Будапеште, лайнер приземлился в Минске. Из Белоруссии Рогозин вернулся в Москву.

Российский вице-премьер должен был вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном участвовать участвовать в памятных мероприятиях в Приднестровье по случаю 25-летия ввода в левобережье Днестра военных миротворцев России. После произошедшего Додон также отказался от участия в мероприятиях.

Теги: Молдавия, Дмитрий Рогозин
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