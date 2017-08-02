Рогозин обсудил с лидером ПМР ситуацию с российскими миротворцами в Приднестровье

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявляет, что в нынешней ситуации, связанной с миротворцами в Приднестровье, власти Молдавии пытаются нанести удар, прежде всего, по российским военнослужащим миротворческого контингента.

"Давайте мы с вами и начнем с темы сохранения статуса наших миротворцев и миротворческой операции, потому что вы абсолютно правильно сказали, если что и сдерживало от конфликта, не говоря уже о тех провокациях, которые имели место против Приднестровья, - это, безусловно, миротворцы, которые надежно стоят...", - сказал Рогозин на встрече с президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским в среду в Москве.

"Поэтому в нынешней ситуации, которую мы сейчас видим, как она разворачивается, попытка удара наносится, прежде всего, по нашим военнослужащим, которые четко и твердо отстаивают мир, поэтому давайте как раз обсудим, как нам усилить миротворчество, усилить безопасность Приднестровья в данной ситуации", - подчеркнул вице-премьер РФ.

В.Красносельский, в свою очередь, напомнил, что миротворческая операция проводится совместными усилиями, - "с базовой составляющей российской, а также с приднестровскими и молдавскими миротворцами".

По его словам, "очень опасны решения Конституционного суда Молдавии о том, что России следует покинуть Приднестровье, и решение парламента Молдавии о замене миротворческих сил России". "Я вижу желание выгнать российский контингент с территории Приднестровья", - сказал В.Красносельский.

Президент ПМР также наградил Рогозина за активное участие в восстановлении мира в Приднестровье и Молдавской республике юбилейной медалью "25 лет миротворческой операции в Приднестровье".

Ранее парламентская коалиция Молдавии утвердила декларацию о выводе российских военных из Приднестровья. Депутаты призвали РФ завершить процесс вывода оружия и военной техники, но никаких юридических обязательств документ не налагает. Кроме того, в декларации четко не прописано, касается ли этот документ миротворческого контингента, который находится в ПМР.

В этом году исполняется 25 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

На прошлой неделе был запрещен въезд в Молдавию ряду представителей РФ, включая гостей, направлявшихся в Приднестровье для участия в праздничных мероприятиях по случаю 25-летия миротворческой операции в регионе.

Кроме того, румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летела, в частности, делегация РФ во главе с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по Приднестровью Рогозиным.