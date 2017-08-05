Рогозин обсудит в Иране вопрос о новых поставках российского оружия

Стороны предварительно договаривались усилить военно-техническое и сотрудничество после попадания в санкционный список

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин обсудит в Иране вопросы военно-технического сотрудничества, сообщает в субботу источник в аппарате.

"Рогозин встретится с министром обороны Ирана Хоссейном Дехганом, с которым обсудит вопросы, в том числе касающиеся и новых поставок российских вооружений", - сообщил источник.

"Стороны достигли предварительной договоренности усилить военно-техническое и технологическое сотрудничество после внесения обеих стран в санкционный список. Поэтому российская делегация во главе с Рогозиным будет прорабатывать возможность заключения новых договоренностей", - добавил источник.

Как сообщалось, Рогозин отправился в субботу в Иран вот главе делегации, которая представляет РФ на церемонии инаугурации президента Хасана Рухани.