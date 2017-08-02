В результате взрыва на складе боеприпасов в Абхазии пострадали россияне

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В результате взрыва на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района есть пострадавшие, в том числе из России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Абхазии.

По словам руководителя пресс-службы Рустама Зантария, число пострадавших достигает около 25 человек, среди них есть и российские отдыхающие, получившие осколочные ранения. "Они на момент взрыва принимали ванны на сероводородном источнике, расположенном недалеко от места происшествия, - сказал он.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на складе возник пожар. На место происшествия прибыли пожарные расчеты, на автомобильной трассе в районе села Приморское образовалась огромная пробка.

На место происшествия прибыл премьер-министр республики Беслан Барциц.