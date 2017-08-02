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СМИ узнали о негативной реакции Тиллерсона на выделение $80 млн на борьбу с РФ и ИГ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон негативно относится к тому, чтобы направить почти $80 млн на противодействие российской пропаганде и борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом пишет в среду издание Politico со ссылкой на источники в американском внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечается, для траты $80 млн, которые были выделены конгрессом США, не было предоставлено четкого плана.

По мнению представителя госсекретаря Роберта Хаммонда, направление средств на эти цели может вызвать негативную реакцию у Москвы.

В свою очередь, как отметил бывший американский дипломат Бретт Брауэн, в США "небольшая группа людей, которые не располагают нужными знаниями, принимают решения", которые создают определенные сложности и противоречия в управлении страной.

В настоящее время порядка $60 млн, которые нацелены на программы госдепа США, находятся на счетах Пентагона.

В том случае, если средства не будут переведены госдепу до конца сентября, они станут недоступны для чиновников.

Теги: США, Рекс Тиллерсон
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