Тиллерсон заявил о доверии со стороны Трампа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил во вторник, что поддерживает прекрасные отношения с президентом страны Дональдом Трампом и не скрывает от него, что порой не разделяет его мнение по внешней политике.

"Отношения действительно очень хорошие. Он доверяет мне", - сказал он журналистам в Вашингтоне. По словам Тиллерсона, они с президентом "честно обмениваются мнениями", в том числе в случаях, когда их взгляды не совпадают. "Он может мне позволить поздно вечером на выходных, чтобы обсудить какую-нибудь пришедшую ему в голову идею", - добавил госсекретарь.

Ранее стало известно, что Тиллерсон встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле на региональном форуме АСЕАН.