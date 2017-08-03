В мире Военная операция России в Сирии

Согласовано создание четырех зон деэскалации в Сирии

Военная полиция РФ развернет КПП и наблюдательные посты в зоне деэскалации близ Хомса

Согласовано создание четырех зон деэскалации в Сирии
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Четыре зоны деэскалации будут развернуты на территории Сирии, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В ходе состоявшегося в начале июля пятого раунда переговоров в Астане был согласован вопрос о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. Две из них - на юго-западе Сирийской Арабской Республики и в пригороде Дамаска "Восточная Гута" - уже успешно действуют. 31 июля в Каире были проведены очередные переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции. По результатам встречи достигнуты договоренности о порядке функционирования третьей зоны деэскалации, севернее города Хомс", - сказал Конашенков.

По его словам, в третью зону деэскалации вошли 84 населенных пункта с населением более 147 тыс. человек. Генерал отметил, что военная полиция РФ развернет на этой территории КПП и наблюдательные посты.

"Согласно договоренностям сегодня, 3 августа, с 12 часов местного времени отряды умеренной оппозиции и подразделения правительственных войск полностью прекращают огонь из всех видов оружия", - сказал Конашенков.

"Все больные и раненые будут иметь возможность пройти лечение в российском военном госпитале или сирийских медучреждениях", - добавил генерал. Он отметил, что оппозиция разблокирует проходящий через зону деэскалации участок автодороги Хомс - Хама.

Генерал подчеркнул, что, "как и в уже действующих двух зонах деэскалации, режим прекращения боевых действий в зоне "Хомс" не распространяется на формирования террористов ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры" (запрещены в РФ)".

Теги: Сирия, Россия
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