Согласовано создание четырех зон деэскалации в Сирии

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Четыре зоны деэскалации будут развернуты на территории Сирии, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В ходе состоявшегося в начале июля пятого раунда переговоров в Астане был согласован вопрос о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. Две из них - на юго-западе Сирийской Арабской Республики и в пригороде Дамаска "Восточная Гута" - уже успешно действуют. 31 июля в Каире были проведены очередные переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции. По результатам встречи достигнуты договоренности о порядке функционирования третьей зоны деэскалации, севернее города Хомс", - сказал Конашенков.

По его словам, в третью зону деэскалации вошли 84 населенных пункта с населением более 147 тыс. человек. Генерал отметил, что военная полиция РФ развернет на этой территории КПП и наблюдательные посты.

"Согласно договоренностям сегодня, 3 августа, с 12 часов местного времени отряды умеренной оппозиции и подразделения правительственных войск полностью прекращают огонь из всех видов оружия", - сказал Конашенков.

"Все больные и раненые будут иметь возможность пройти лечение в российском военном госпитале или сирийских медучреждениях", - добавил генерал. Он отметил, что оппозиция разблокирует проходящий через зону деэскалации участок автодороги Хомс - Хама.

Генерал подчеркнул, что, "как и в уже действующих двух зонах деэскалации, режим прекращения боевых действий в зоне "Хомс" не распространяется на формирования террористов ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры" (запрещены в РФ)".