Подозреваемый в госизмене житомирский блогер Муравицкий арестован на два месяца

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Житомирский суд избрал меру пресечения задержанному ранее по подозрению в государственной измене житомирскому блогеру Василию Муравицкому. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в Службе безопасности Украины.

"Муравицкий задержан по решению суда. Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), частью 1 статьи 111 (государственная измена), частью 2 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности), частью 1 статьи 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины и 2 августа избрана мера пресечения виде содержания под стражей", - сообщил собеседник агентства.

В СБУ напомнили, что в минувшую среду сотрудники спецслужбы пресекли в Житомирской области деятельность местного блогера-журналиста. По мнению спецслужбы, он готовил и распространял антиукраинские материалы.

По данным СБУ, подготовленные статьи публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались из РФ и с неподконтрольных Киеву территорий Украины.

Между тем накануне МИД РФ в связи с ситуацией вокруг Муравицкого призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также профильные международные структуры осудить политику Киева в отношении оппозиционных СМИ.

"Обратили внимание на ситуацию вокруг развязанной Службой безопасности Украины (СБУ) травли житомирского журналиста Василия Муравицкого, которому грозят обвинения в государственной измене за предполагаемое сотрудничество с российскими СМИ и распространение якобы пророссийских материалов", - сказано в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем подчеркивается, что это - очередной эпизод в раскручиваемой Киевом "кампании по жестокому силовому подавлению оппозиционных журналистов, тотальной зачистке информационного пространства Украины под нужды правящего режима".

"В очередной раз призываем государства-участников ОБСЕ и Совета Европы, а также профильные международные структуры присоединиться к Российской Федерации в осуждении варварской и преступной политики Киева в отношении СМИ", - заявили на Смоленской площади.