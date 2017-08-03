Россия объявила о планах межливийских переговоров в Москве или Грозном

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - У России есть планы проведения межливийских переговоров в Москве или Грозном, заявил глава российской контактной группы по Ливии при МИД РФ и Госдуме Лев Деньгов.

"Такие планы есть. Мы ведем с ливийцами активные переговоры, несколько делегаций из Ливии уже посетили Москву и заявили о готовности приехать еще - в Москву или в Грозный", - сказал Деньгов в интервью газете "Коммерсант". На вопрос о том, когда могут пройти подобный переговоры, он ответил, что "сейчас тяжело сказать".

"Еще должно состояться несколько визитов, и тогда, надеюсь, появится ясность по поводу времени и места переговоров", - заявил глава контактной группы. Он также сообщил, что Россия планирует переподписать контракты, заключенные с Ливией при Муамаре Каддафи. "В планах переподписать контракты, заключенные при Муамаре Каддафи. Речь идет, в частности, о прежних договоренностях в транспортной сфере (строительство железных дорог), энергетике (электрификация) и ряде других", - сказал Деньгов. Он напомнил, что "Роснефть" заключила соглашение с ливийской нефтяной компанией NOC, и отгрузка первой партии нефти произошла две недели назад. Деньгов отметил, что среди радикальных боевиков в Ливии нет выходцев из России и других стран бывшего СССР.

"Одной из задач нашей контактной группы было выяснение этого. Я встречался с представителем ливийского комитета госбезопасности, который сказал, что на сегодняшний день ни одного выходца из России и других стран бывшего СССР там нет", - сказал, отметив, что "ливийцев среди них (боевиков) практически нет, их не больше 5%". По мнению Деньгова, пока рано ставить в ООН вопрос о снятии оружейного эмбарго в отношении Ливии. "Сейчас в Ливии активно продвигается процесс выработки конституции. Мы надеемся, что стороны выйдут на компромиссные решения, добьются внутреннего консенсуса. Потом должны пройти выборы, о чем говорилось и на встрече Сараджа и Хафтара. Если выборы состоятся и будет наконец избрана легитимная власть (а сейчас ни одна из сторон таким статусом не обладает), то можно ставить в Совбезе ООН вопрос о снятии оружейного эмбарго. Поднимать этот вопрос сейчас бессмысленно и опасно, это лишь приведет к эскалации конфликта", - сказал он.