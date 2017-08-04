Главные новости
ЭкономикаВслед за крупнейшими из Ассоциации российских банков решили уйти другие участники4августаВ миреЧто случилось этой ночью: пятница, 4 августаВ РоссииНовосибирские строители взобрались на башенный кран требовать долги по зарплате
В мире

Саркози заподозрили в получении взятки при продвижении заявки Катара на ЧМ по футболу

По одной из версий, он получил взятку при покупке катарским фондом доли в футбольном клубе "Пари Сен Жермен" в 2011 г.

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Французская прокуратура начала расследование в отношении бывшего президента страны Николя Саркози, пишет The International Busines Times.

Его подозревают в том, что он мог быть причастен к продвижению за вознаграждение заявки Катара на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. СМИ напоминают, что Франция в 2010 году активно поддерживала Катар в том, чтобы он получил право на проведение футбольного первенства.

Следователи намерены изучить сделки, связанные с французскими активами, которые приобрели власти Катара.

Согласно одной из версий, Саркози мог получить взятку, когда катарский фонд получил долю в парижском футбольном клубе "Пари Сен Жермен" (ПСЖ) в 2011 году. Сделку тогда оценивали в 50 млн евро. Как отмечается в публикации, Саркози оказывал поддержку катарской компании Qatari Diar, стремившейся в 2010 году получить долю - 5 процентов - во французской Veoliain.

Ранее сообщалось, что Саркози предстанет перед судом по подозрению в финансовых махинациях в ходе президентской кампании в 2012 году.

Как установило следствие, Саркози и его партия "Союз за народное движение" (СНД) значительно превысили установленный лимит средств в 22,5 млн евро, выделяемых на кампанию.

По данным следствия, в эту кампанию было вложено до 42,8 млн евро. Следствие полагает, что при помощи поддельных счетов-фактур штаб Саркози скрывал часть доходов на президентскую кампанию, и сделано это было, предположительно, через пиар-агентство "Бигмалион", работавшее на партию СНД и предвыборную кампанию экс-президента Франции.

Теги: Николя Саркози, Франция, Катар
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Трамп назвал фальшивками сообщения демократов о связях его предвыборной кампании с РоссиейТрамп назвал фальшивками сообщения демократов о связях его предвыборной кампании с Россией
Президент США назвал обвинения попыткой оправдать величайшее поражение в истории американской политикиПодробнее
В Дубае загорелся небоскреб Torch TowerВ Дубае загорелся небоскреб Torch Tower
Пожар начался на девятом этажеПодробнее
Трамп уйдет в первый отпуск с начала своего президентстваТрамп уйдет в первый отпуск с начала своего президентства
В течение 17 дней он будет отдыхать в собственном гольф-клубе, и за это время в Белом доме обновят систему отопленияПодробнее
Генетики впервые отредактировали вызывающие болезни мутации в человеческих эмбрионахГенетики впервые отредактировали вызывающие болезни мутации в человеческих эмбрионах
Ученые, кроме этого, смогли изменить ядерную ДНК, влияющую на фенотип человека - рост, внешность, цвет глаз и т.д.Подробнее
Согласовано создание четырех зон деэскалации в СирииСогласовано создание четырех зон деэскалации в Сирии
Военная полиция РФ развернет КПП и наблюдательные посты в зоне деэскалации близ ХомсаПодробнее
Трамп предложил отменить лотерею на получение вида на жительство Green CardТрамп предложил отменить лотерею на получение вида на жительство Green Card
Вместо нее предлагается создать систему выдачи рабочих виз, в которой будут оцениваться квалификации потенциального иммигрантаПодробнее
При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянкиПри взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Взрыв произошел накануне в селе Приморское Гудаутского районаПодробнее
СМИ узнали о попытках конгресса США нарушить договор по РСДСМИ узнали о попытках конгресса США нарушить договор по РСД
Конгресс предлагает военным приступить к производству ракет, запрещенных договором в 1987 годуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 августа6 фото
03 августа
Фотохроника 3 августа
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаВслед за крупнейшими из Ассоциации российских банков решили уйти другие участникиВ миреЧто случилось этой ночью: пятница, 4 августаВ РоссииНовосибирские строители взобрались на башенный кран требовать долги по зарплатеВ миреВ Дубае загорелся небоскреб Torch TowerСпортНеймар стал игроком ПСЖМоскваУдаривший корреспондента НТВ мужчина получил пять суток ареста

Саркози заподозрили в получении взятки при продвижении заявки Катара на ЧМ по футболу

По одной из версий, он получил взятку при покупке катарским фондом доли в футбольном клубе "Пари Сен Жермен" в 2011 г. Подробнее

Французские ВМС перехватили яхту с кокаином на $250 млн

Россияне стали отказываться от туров в Абхазию после взрывов

Крупнейший в мире производитель дженериков отчитался об убытке в $6 млрд

Путин пообещал подумать о выдвижении на очередной президентский срок

Три человека стали жертвами ДТП в Дагестане

Нефть Brent подешевела до $51,92 за баррель

Вслед за крупнейшими из Ассоциации российских банков решили уйти другие участники

Вслед за крупнейшими из Ассоциации российских банков решили уйти другие участникиВ июле АРБ покинули Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Бинбанк и ФК "Открытие" Подробнее

Путин поручил прокуратуре пресечь экологически опасную деятельность на Байкале

Путин выпустил в озеро молодь байкальского омуля

Что случилось этой ночью: пятница, 4 августа

Мэра района Иркутской области отпустили под домашний арест через полгода в СИЗО

Новосибирские строители взобрались на башенный кран требовать долги по зарплате

Новосибирские строители взобрались на башенный кран требовать долги по зарплатеПредыдущий подобный случай повлек уголовное дело в отношении работодателя Подробнее

Кандидату в президенты Киргизии отказали в тесте на знание госязыка

В Красноярском кафе произошел взрыв газа

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции