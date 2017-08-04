Суд в Киеве арестовал "вертолетную площадку Януковича" на склоне Днепра

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Киева наложил арест на земельные участки площадью более 2 га и расположенную на них недвижимость, которые принадлежат ООО "Амадеус Ко", в том числе так называемую "вертолетную площадку Янковича" - бывшего президента Украины, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в фейсбуке.

Он отметил, что имущество передано на ответственное хранение ГП "Финансирование инфраструктурных проектов".

Как сообщалось, ООО "Амадеус Ко" выступило заказчиком строительства вертолетной площадки для тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.

В мае 2012 года глава временной контрольной комиссии по изучению ситуации вокруг застройки Парковой аллеи и днепровских склонов столицы депутат Киевского горсовета Александр Бригинец заявлял о намерении обратиться в органы прокуратуры и Госинспекцию архитектурно-строительного контроля относительно проверки законности строительства вертолетной площадки для президента Украины и соответствия возводимого объекта проектной документации.

До этого бывший тогда лидером партии "УДАР", ныне мэр Киева Виталий Кличко обжаловал в Окружном административном суде Киева строительство вертолетной площадки для президента Украины на столичных склонах Днепра, подав иск для отмены решения Киевсовета от 28 декабря 2010 года № 525/5337, согласно которому ООО "Амадеус Ко" получило в аренду на 25 лет земельные участки площадью 2,18 га.