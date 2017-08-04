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Еврокомиссия выделит 9,3 млн евро для работы с беженцами и мигрантами в Греции

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия выделит 9,3 млн евро для поддержкуи в Греции работы Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Полный европейский пакет помощи составляет 1,3 млрд евро до 2020 года для помощи Греции по управлению миграционными потоками и внешними границами ЕС", - сообщила в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Мина Андреева.

Выделяемый грант в 9,3 млн евро для обеспечения услуг на греческих островах включает в себя предоставление транспорта, жилья и бытовой помощи для кандидатов на переезд в страны ЕС, защиту и образование детей, а также устный перевод, объясняет Еврокомиссия в своем коммюнике.

Теги: Греция, Еврокомиссия
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