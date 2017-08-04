ЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в Крым

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял в пятницу по письменной процедуре решение о дополнении санкционного списка по РФ, связанного с "нарушением суверенитета Украины", тремя физическими и тремя юридическими лицами из России, имеющими отношение к поставкам турбин Siemens в Крым, сообщила пресс-служба совета.

"ЕС не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. В рамках своей политики непризнания Совет запретил поставку ключевого оборудования для инфраструктурных проектов в Крыму и Севастополе в важных секторах, включая газовые турбины в энергетическом секторе", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Как отмечается в документе, "создание независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя поддерживает их отделение от Украины и подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". "Газовые турбины являются существенным элементом в развитии новых электростанций", - отмечается в коммюнике.

В нем сообщается, что в санкционный список добавлены три человека за их ответственность за поставки в Крым газовых турбин из России. "Турбины были первоначально проданы Siemens для использования на территории Российской Федерации. Последующая передача турбин в Крым нарушала договорные положения, касающиеся первоначальной продажи Siemens", - пояснили в Брюсселе.

Дополненные таким образом санкции включают замораживание активов и запрет на поездки, который теперь будет применяться к 153 лицам и 40 субъектам. Эти меры были введены в марте 2014 года и были продлены в марте 2017 года до 15 сентября 2017 года, говорится в коммюнике совета.

По санкции, в частности, попадает замминистра энергетики РФ Андрей Черезов. Также в список включен глава ООО "ВО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка. Кроме того, в списке глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак. В списке также компании ООО "ВО "Технопромэкспорт", ЗАО "Интеравтоматика", участники строительства ТЭС в Крыму.

В начале июля в Siemens заявили о том, что две турбины производства компании были поставлены в Крым против ее воли.