В мире

ЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в Крым

По санкции, в частности, попал замминистра энергетики РФ Андрей Черезов

ЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в Крым
Фото: ТАСС, Петр Ковалев

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял в пятницу по письменной процедуре решение о дополнении санкционного списка по РФ, связанного с "нарушением суверенитета Украины", тремя физическими и тремя юридическими лицами из России, имеющими отношение к поставкам турбин Siemens в Крым, сообщила пресс-служба совета.

"ЕС не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. В рамках своей политики непризнания Совет запретил поставку ключевого оборудования для инфраструктурных проектов в Крыму и Севастополе в важных секторах, включая газовые турбины в энергетическом секторе", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Как отмечается в документе, "создание независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя поддерживает их отделение от Украины и подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". "Газовые турбины являются существенным элементом в развитии новых электростанций", - отмечается в коммюнике.

В нем сообщается, что в санкционный список добавлены три человека за их ответственность за поставки в Крым газовых турбин из России. "Турбины были первоначально проданы Siemens для использования на территории Российской Федерации. Последующая передача турбин в Крым нарушала договорные положения, касающиеся первоначальной продажи Siemens", - пояснили в Брюсселе.

Дополненные таким образом санкции включают замораживание активов и запрет на поездки, который теперь будет применяться к 153 лицам и 40 субъектам. Эти меры были введены в марте 2014 года и были продлены в марте 2017 года до 15 сентября 2017 года, говорится в коммюнике совета.

По санкции, в частности, попадает замминистра энергетики РФ Андрей Черезов. Также в список включен глава ООО "ВО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка. Кроме того, в списке глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак. В списке также компании ООО "ВО "Технопромэкспорт", ЗАО "Интеравтоматика", участники строительства ТЭС в Крыму.

В начале июля в Siemens заявили о том, что две турбины производства компании были поставлены в Крым против ее воли.

Теги: Siemens, Евросоюз, Крым
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Саркози заподозрили в получении взятки при продвижении заявки Катара на ЧМ по футболуСаркози заподозрили в получении взятки при продвижении заявки Катара на ЧМ по футболу
По одной из версий, он получил взятку при покупке катарским фондом доли в футбольном клубе "Пари Сен Жермен" в 2011 годуПодробнее
Трамп назвал фальшивками сообщения демократов о связях его предвыборной кампании с РоссиейТрамп назвал фальшивками сообщения демократов о связях его предвыборной кампании с Россией
Президент США назвал обвинения попыткой оправдать величайшее поражение в истории американской политикиПодробнее
В Дубае загорелся небоскреб Torch TowerВ Дубае загорелся небоскреб Torch Tower
Пожар начался на девятом этажеПодробнее
Трамп уйдет в первый отпуск с начала своего президентстваТрамп уйдет в первый отпуск с начала своего президентства
В течение 17 дней он будет отдыхать в собственном гольф-клубе, и за это время в Белом доме обновят систему отопленияПодробнее
Генетики впервые отредактировали вызывающие болезни мутации в человеческих эмбрионахГенетики впервые отредактировали вызывающие болезни мутации в человеческих эмбрионах
Ученые, кроме этого, смогли изменить ядерную ДНК, влияющую на фенотип человека - рост, внешность, цвет глаз и т.д.Подробнее
Согласовано создание четырех зон деэскалации в СирииСогласовано создание четырех зон деэскалации в Сирии
Военная полиция РФ развернет КПП и наблюдательные посты в зоне деэскалации близ ХомсаПодробнее
Трамп предложил отменить лотерею на получение вида на жительство Green CardТрамп предложил отменить лотерею на получение вида на жительство Green Card
Вместо нее предлагается создать систему выдачи рабочих виз, в которой будут оцениваться квалификации потенциального иммигрантаПодробнее
При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянкиПри взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Взрыв произошел накануне в селе Приморское Гудаутского районаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 августа6 фото
03 августа
Фотохроника 3 августа
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в КрымВ РоссииСуд лишил Навального права участвовать в выборах до декабря 2020 годаВ РоссииИз подтопленного рудника в Якутии спасли 133 горняковВ РоссииЕСПЧ наложил временный запрет на депортацию журналиста "Новой газеты" из РФВ РоссииК Навальному подан иск от фонда "Соцгоспроект"ЭкономикаВслед за крупнейшими из Ассоциации российских банков решили уйти другие участники

Букмекеры оценили шанс "Халл Сити" Слуцкого на успех в Чемпионшипе

В английскую премьер-лигу можно попасть финишируя даже на шестом месте Подробнее

ЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в Крым

ЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в КрымПо санкции, в частности, попал замминистра энергетики РФ Андрей Черезов Подробнее

Почти треть россиян не увидела необходимости в Госдуме

Новые санкции США превратят Россию в более "токсичную юрисдикцию". Обзор

Новые санкции США превратят Россию в более "токсичную юрисдикцию". ОбзорНовые ограничительные меры приведут к повышению барьеров и издержек компаний, считают юристы Подробнее

Путин отправил главу МЧС ликвидировать последствия ЧС на руднике в Якутии

Находящемуся под домашним арестом математику Богатову разрешили прогулки

СИЗО потребует наказать адвоката фигуранта дела о петербургском теракте

В якутской шахте "Мир" пока не нашли 9 горняков

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции