Второе за сутки землетрясение произошло на юго-востоке Казахстана

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - На юго-востоке Казахстана в ночь на среду произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования республики.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 9,8 располагался на глубине 15 км в 224 км на север от Алматы.

Координаты эпицентра - 45.07 градуса северной широты, 77.97 градуса восточной долготы.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Это уже второе землетрясение, произошедшее за сутки на юго-востоке страны с аналогичными координатами эпицентра. Как сообщалось, во вторник в 10:51 (аст) в 222 км севернее Алматы было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1, энергетическим классом 8,3.