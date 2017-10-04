Трамп отказался подтверждать связь стрелка из Лас-Вегаса с ИГ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не располагает информацией о возможной связи устроившего бойню в Лас-Вегасе Стивена Пэддока с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

"Не имею понятия", - сказал он на борту президентского самолета журналистам, сопровождавшим его в поездке в Пуэрто-Рико в ответ на вопрос о том, верит ли он в сообщения о таких связях. При этом Трамп назвал стрелка "больным сумасшедшим". Ранее ИГ завила, что Пэддок является "ее солдатом", однако американские правоохранители настаивают, что у них нет свидетельств, что стрелок имел отношение к террористической структуре.

Мотивы, которые побудили Пэддока устроить стрельбу, пока не установлены. Внимание правоохранителей и журналистов привлек тот факт, что за несколько дней до трагедии Пэддок перевел на Филиппины около $100 тыс. В настоящее время американская сторона совместно с филиппинцами устанавливают, кому и с какой целью были переведены денежные средства.

Заместитель шерифа Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл сообщил на пресс-конференции, что стрельба велась от 9 до 11 минут. Именно через такой промежуток после первых сообщений о стрельбе полиция ворвалась в номер, гостиницы который снимал Пэддок, где обнаружила его покончившим жизнь самоубийством.

Было установлено, что стрелок предварительно оборудовал номер и подходы к нему видеокамерами, чтобы контролировать ситуацию.

В результате устроенного Пэддоком расстрела зрителей концерта в Лас Вегасе в понедельник погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 пучили ранения.

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.