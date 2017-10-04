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Минобороны РФ заявило о тяжелом ранении лидера "Джабхат ан-Нусры"

По данным источников, он лишился руки и находится в критическом состоянии

Минобороны РФ заявило о тяжелом ранении лидера "Джабхат ан-Нусры"
Российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 в небе над Сирией. Архивное фото.
Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Сирии в результате российского авиаудара получил тяжелые ранения и находится в критическом состоянии лидер "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ), уничтожены 12 полевых командиров этой группировки, сообщили в среду в министерстве обороны России.

"В результате удара главарь "Джабхат ан-Нусры" Абу Мухаммад аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и, лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии", - заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в результате авиаудара уничтожено более 60 боевиков "Джабхат-ан-Нусры", включая полевых командиров.

"Вместе с многочисленной охраной - около 50 человек, также уничтожены 12 полевых командиров "Джабхат-ан-Нусры", в том числе ближайший помощник аль-Джулиани - начальник службы безопасности группировки Ахмад аль-Гизаи", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что еще более 10 боевиков получили взрывные ранения среднего и тяжелого характера.

По его словам, авиаудар был нанесен российскими самолетами Су-34 и Су-35 3 октября.

Конашенков заявил, что местонахождение лидеров "Джабхат-ан-Нусры" было установлено в ходе специальной операции по уничтожению террористов, которые напали 18 сентября на наблюдательный пост российской военной полиции на границе зоны деэскалации Идлиб.

Генерал заявил, что 3 октября российская военная разведка узнала время и место проведения совещания руководства "Джабхат-ан-Нусры". "После подтверждения по нескольким каналам прибытия террористов и начала совещания командованием российской группировки войск в Сирии было принято решение о нанесении воздушного удара", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Он добавил, что специальные мероприятия Минобороны России по уничтожению террористов, причастных к нападению на российских военнослужащих в Сирии, будут продолжены.

Теги: Сирия, Джабхат ан-Нусра, Абу Мухаммед аль-Джуляни, Минобороны РФ
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