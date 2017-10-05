Минобороны РФ заявило о ликвидации еще семи командиров "Джабхат ан-Нусры"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Почти 50 боевиков группировки "Джабхат-ан-Нусра", в том числе семь командиров, уничтожены ударом российского бомбардировщика в Сирии в провинции Идлиб. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате точного удара бомбардировщика Су-34 уничтожены 49 боевиков, в том числе семь лидеров формирования боевиков восточного сектора ан-Нусры", - сказал Конашенков.

Генерал сказал, что среди уничтоженных боевиков - Мусаб аль-Хусейн, Абу Тураб ад-Дагестани, Абдурахман аль-Мухаджир, Абу Ахмад аль-Джазрави и другие.

Представитель Минобороны РФ сообщил, что удар был нанесен после того, как российская военная разведка получила данные об экстренном сборе полевых командиров восточного сектора "Джабхат-ан-Нусры" в провинции Идлиб. По словам генерала, боевики собрались выработать план действий после того, как российская авиация уничтожила руководство террористов, а лидер этой организации был тяжело ранен.

Конашенков заявил, что российские авиаудары по позициям "Джабхат-ан-Нусры" наносятся в ходе специальных мероприятий по ликвидации террористов, атаковавших 18 сентября наблюдательный пост военной полиции РФ на границе зоны деэскалации Идлиб .

Авиацией ВКС России был также уничтожен крупнейший заглубленный арсенал "Джабхат-ан-Нусры" в районе населенного пункта Абу-эд-Духур, где террористами хранилось более 1 тыс. тонн боеприпасов для ствольной, а также реактивной артиллерии, добавил Конашенков.

По его словам, склад был поражен специальным авиационным боеприпасом большой мощности, предназначенным для уничтожения заглубленных объектов.

Лидер в коме

Лидер группировки "Джабхат-ан-Нусра" Абу Мухаммед аль-Джуляни после российского авиаудара находится в коме, уточнил Конашенков.

"Уничтожение ВКС России командования "Джабхат-ан-Нусры" и впадение, по полученной информации, в кому лидера Абу Мухаммеда аль-Джуляни вызвало замешательство среди террористов по всей провинции Идлиб", - уточнил представитель Минобороны РФ.

Накануне стало известно , что в результате российского авиаудара в Сирии 3 октября было уничтожено руководство "Джабхат-ан-Нусры", а лидер группировки получил тяжелое ранение, остался без руки и находится в критическом состоянии.