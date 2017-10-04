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Суд в Греции согласился выдать США подозреваемого в отмывании $4 млрд россиянина

Есть обновление от 10:43

Выдачи Александра Винника, которого на родине обвиняют в мошенничестве, также добиваются российские власти

Суд в Греции согласился выдать США подозреваемого в отмывании $4 млрд россиянина
Александр Винник в сопровождении греческой полиции
Фото: AP/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Суд города Салоники в среду вынес решение о выдаче США гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании $4 млрд. Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Илиас Спирлиадис.

"Суд принял решение удовлетворить запрос США об экстрадиции Винника, но мы его обжалуем в Верховный суд Афин. Поэтому принятое сегодня решение не окончательное", - сказал он.

Адвокат напомнил, что окончательное решение по делу будет принято министром юстиции Греции.

26 июля агентство Associated Press сообщало, что власти Греции задержали гражданина РФ, которого в США подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд. Позже в полиции пояснили, что операция по задержанию 38-летнего мужчины прошла при поддержке США на севере Греции.

Греческие полицейские утверждают, что россиянин руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления". С 2011 года он сумел "отмыть" минимум $4 млрд, используя биткойны. По данным американской стороны, россиянин использовал площадку, носившую название BTC-e.

В свою очередь, российские правоохранительные органы также добиваются выдачи Винника, обвиняемого на родине в крупном мошенничестве.

По ходатайству следователя 11 августа Останкинский суд Москвы санкционировал заочный арест Винника.

Объявленный в международный розыск Винник обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), максимальное наказание по которому предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

По словам Спирлиадиса, его подзащитный не признает обвинений американских властей в отмывании $4 млрд. "Обвинения, предъявленные ему в США, он не признает. Относительно обвинений российской стороной он не высказывался, но на экстрадицию на родину согласен", - резюмировал ранее греческий адвокат.

Теги: Греция, Александр Винник
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