Защита россиянина Винника обжаловала решение суда Греции о его экстрадиции в США

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Защита обжаловала в Верховный суд Афин решение о выдаче США гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании $4 млрд. Об этом сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Илиас Спирлиадис.

Адвокат уточнил, что запрос России об экстрадиции Винника на родину будет рассмотрен, несмотря на принятое решение о его экстрадиции в США.

"Запрос РФ также будет рассмотрен судом Греции. Но дата заседания еще не определена", - сказал адвокат.

Адвокат напомнил, что окончательное решение об экстрадиции будет принято министром юстиции Греции.

В среду суд города Салоники удовлетворил запрос о выдаче США гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании $4 млрд.

26 июля агентство Associated Press сообщало, что власти Греции задержали гражданина РФ, которого в США подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд.

Позже в полиции пояснили, что операция по задержанию 38-летнего мужчины прошла при поддержке США на севере Греции.

Греческие полицейские утверждают, что россиянин руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления". С 2011 года он сумел отмыть минимум $4 млрд, используя биткоины.

По данным американской стороны, россиянин использовал площадку, носившую название BTC-e.

В свою очередь, российские правоохранительные органы также добиваются выдачи Винника, обвиняемого на родине в крупном мошенничестве. По ходатайству следователя 11 августа Останкинский суд Москвы санкционировал заочный арест Винника.

Объявленный в международный розыск Винник обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), максимальное наказание по которому предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Тем временем, по словам адвоката россиянина, его подзащитный не признает обвинений американских властей в отмывании $4 млрд. "Обвинения, предъявленные ему в США, он не признает. Относительно обвинений российской стороной он не высказывался, но на экстрадицию на родину согласен ", - резюмировал ранее греческий адвокат.