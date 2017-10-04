Пенс уговорил Тиллерсона не уходить в отставку до конца 2017 года

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон был близок к тому, чтобы уйти в отставку минувшим летом на фоне конфликтов с Белым домом и президентом Дональдом Трампом, заявили NBC News несколько источников, знакомых с ситуацией.

По информации источников NBC News, вице-президент Майк Пенс тогда "убедил его остаться на посту хотя бы до конца этого года".

Согласно версии телеканала, конфликт между Трампом и Тиллерсоном разгорелся в начале лета в связи с разногласиями относительно внешней политики США, в том числе по Катару и Ирану.

В конце июля президент выступил с речью в организации "Бойскауты Америки", которую раньше возглавлял Тиллерсон.

"За несколько дней до этого Тиллерсон открыто раскритиковал президента, назвав его "придурком", после встречи в Пентагоне 20 июля с представителями Совета национальной безопасности Белого дома и чиновниками ", - сообщает телеканал со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

Источники канала отмечают, что Тиллерсон, находившийся в Техасе во время речи Трампа перед "Бойскаутами Америки", заявлял, что не вернется в Вашингтон, однако будущий глава аппарата Белого дома Джон Келли и министр обороны США Джеймс Мэттис уговорили госсекретаря передумать.

В то же время, по данным NBC News, Пенс смог убедить Тиллерсона вести себя более сдержанно и уважительно по отношению к президенту на официальных встречах и в публичных заявлениях.

Однако, телеканал отмечает, что конфронтация между президентом и госсекретарем не прекратилась: в минувшие выходные Трамп публично раскритиковал меры Тиллерсона по Северной Корее.

В то же время представитель госдепартамента США Роберт Хаммонд опроверг как информацию о готовившейся отставке Тиллерсона, так и оскорбительные высказывания госсекретаря в адрес президента США. Он также отметил, что ему не известны детали бесед Пенса и Тиллерсона.

В Белом доме отказались давать комментарии по данному вопросу.